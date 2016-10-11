Samsung’un Galaxy Note 7 satışlarını resmi olarak durdurma işlemlerine başlamış olması bir yana, Federal Havacılık Kurulu yani FAA, Galaxy Note 7 ile ilgili önemli bir açıklama da bulundu.

Federal Havacılık Kurulu’ndan Galaxy Note 7 uyarısı!

Yeni gelen Federal Havacılık Kurulu–FAA uyarısına göre Galaxy Note 7 kullanıcılarının, uçak içerisinde hiçbir şekilde cihazlarını açmamalarını, şarj etmemelerini ve bagajlarına koymamaları gerektiğini belirtti.

FAA tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu uyarılar, Samsung’un güvenli olarak yenileri ile değiştirdiği Galaxy Note 7 modelleri için de geçerli durumda.

Öyle görünüyor ki piyasada yer alan yenilenmiş veya yenilenmemiş tüm Galaxy Note 7 modelleri kullanıcılarına, piyasadan kalkana kadar bu ve buna benzer zorlukları ve tehlikeleri yaşatmaya devam edecek.