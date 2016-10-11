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Samsung’un Galaxy Note 7 satışlarını resmi olarak durdurma işlemlerine başlamış olması bir yana, Federal Havacılık Kurulu yani FAA, Galaxy Note 7 ile ilgili önemli bir açıklama da bulundu.

Ayrıca Bakınız: Samsung, Galaxy Note 7 Satışlarını Resmen Durdurdu!

Federal Havacılık Kurulu’ndan Galaxy Note 7 uyarısı!

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Yeni gelen Federal Havacılık KuruluFAA uyarısına göre Galaxy Note 7 kullanıcılarının, uçak içerisinde hiçbir şekilde cihazlarını açmamalarını, şarj etmemelerini ve bagajlarına koymamaları gerektiğini belirtti.

FAA tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu uyarılar, Samsung’un güvenli olarak yenileri ile değiştirdiği Galaxy Note 7 modelleri için de geçerli durumda.

Ayrıca Bakınız: Anadolu Jet Galaxy Note 7 Uyarısı Yapmaya Devam Ediyor!

Öyle görünüyor ki piyasada yer alan yenilenmiş veya yenilenmemiş tüm Galaxy Note 7 modelleri kullanıcılarına, piyasadan kalkana kadar bu ve buna benzer zorlukları ve tehlikeleri yaşatmaya devam edecek.

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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