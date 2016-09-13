Yolcu uçaklarındaki otomatik pilot sistemi, çok uzun yıllardır kullanılıyor ve pilotlara ciddi kolaylık sağlıyor. Bu defa ise F-16 otomatik pilot sistemi, bir savaş pilotunun hayatını kurtardı.

F-16 otomatik pilot sistemi pilotun hayatını kurtardı!

5 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşen olay ile ilgili video, kısa bir süre önce Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri tarafından yayınlandı.

Arizona Ulusal Hava Muhafız bölümü tarafından gerçekleştirilen F-16 eğitiminde yaşanan olayı yansıtan videoda, bilincini kaybeden savaş pilotunun, F-16 otomatik pilot sistemi tarafından uçağa müdahale edilerek uçağın düşmesini önlemesi önleniyor.

8G kuvvetinden daha fazla bir G kuvvetine maruz kalan eğitim pilotunun bilincini kaybetmesiyle F-16 savaş uçağı dikey düşüş aşamasına geçiyor. Videoda yer alan görüntülere göre tam da bu noktada F-16 otomatik pilot sistemi savaş uçağının kontrolünü ele alarak, uçağı yeniden stabil pozisyona getiriyor.

Uçağın düşmesine engel olan F-16 otomatik pilot sistemi, nitekim eğitim sürecindeki savaş pilotunu ve de F-16 savaş uçağını kurtarmış oluyor.

F-16 otomatik pilot sistemi, 2014’ten bu yana aktif!

Açıklanan bilgilere göre Arizona Ulusal Hava Muhafız eğitimlerinde, söz konusu bu F-16 otomatik pilot sistemi 2014 yılında bu yana kullanılıyor. Öyle görünüyor ki söz konusu sistem, eğitim sürecinde bilincini kaybeden bu ve buna benzer savaş pilotları örneklerinde, ciddi kurtarıcı pozisyonu elde edebiliyor.

İşte yayınlanan F-16 pilotunun bilincini yitirmesi sırasında devreye giren F-16 otomatik pilot sistemi ile ilgili video: