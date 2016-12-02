En Popüler Netflix Dizi ve Filmleri!(Aralık 2016)

Aralık 2016 tarihi itibariyle, en çok izlenen Netflix dizi ve filmleri hangileri? İşte 2016 aralık ayının en popüler Netflix dizi ve filmleri!

Yazar:
Eren Ertem
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Netflix Dizi ve Film

Netflix‘in ülkemizde de aktif olarak hizmet vermesi ve son dönemlerde de çevrimdışı izleme olanağı sunması ile birlikte, tüm dünyada olduğu kadar ülkemizde de popülaritesi artan servisler arasında yerini aldı.

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Hem güncel hem hem devam eden hem de eski dizi ve film arşivi ile birçok kullanıcıya hizmet sunan Netflix, nitekim geçmiş ve gelecek içeriklerini de bir araya getiriyor. Durum böyle olunca da kullanıcılar, hem devam eden hem de eski dizi ve filmleri takip edebiliyor.

Bu bağlamda, işte aralık 2016 tarihi itibariyle Netflix üzerinde en çok izlenen dizi ve filmler!

Narcos

Narcos

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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