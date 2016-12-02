En Popüler Netflix Dizi ve Filmleri!(Aralık 2016)

Aralık 2016 tarihi itibariyle, en çok izlenen Netflix dizi ve filmleri hangileri? İşte 2016 aralık ayının en popüler Netflix dizi ve filmleri!

Netflix‘in ülkemizde de aktif olarak hizmet vermesi ve son dönemlerde de çevrimdışı izleme olanağı sunması ile birlikte, tüm dünyada olduğu kadar ülkemizde de popülaritesi artan servisler arasında yerini aldı.

Hem güncel hem hem devam eden hem de eski dizi ve film arşivi ile birçok kullanıcıya hizmet sunan Netflix, nitekim geçmiş ve gelecek içeriklerini de bir araya getiriyor. Durum böyle olunca da kullanıcılar, hem devam eden hem de eski dizi ve filmleri takip edebiliyor.

Bu bağlamda, işte aralık 2016 tarihi itibariyle Netflix üzerinde en çok izlenen dizi ve filmler!