En İyi Galaxy Note 7 Alternatifleri!

Samsung, Galaxy Note 7 modelini öldürdü. Peki, Galaxy Note 7 yerine ne alınabilir? İşte en iyi Galaxy Note 7 alternatifleri!

Yazar:
Eren Ertem
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Samsung için Galaxy Note 7 defteri, anlaşılan o ki geri açılmamak üzere kapandı. Peki, hali hazırda Galaxy Note 7 almış veya yeni akıllı telefon modeli alacak ve Galaxy Note 7 düşünen kullanıcılar hangi modeli tercih edebilir? İşte şu an piyasada yer alan en iyi Galaxy Note 7 yerine alınabilecek akıllı telefon modelleri!

Ayrıca Bakınız: Samsung Note Serisini Öldürebilir!

Galaxy Note 7 alternatifleri!

1- Galaxy S7 Edge

Galaxy S7 Edge

Her ne kadar Galaxy Note 7 kadar öne çıkan bir akıllı telefon modeli olmasa da Galaxy S7 Edge modeli, hem ekran boyutu hem de Galaxy Note 7 ile benzer kamera ve yazılım deneyimi ile iyi bir alternatif olabilecek potansiyele sahip.

Kısaca değinmek gerekirse Galaxy S7 Edge özellikleri; 5.5-inç boyutunda ve 2560×1440 yani 2K çözünürlüğünde Gorilla Glass 5 korumasında iki yönü kavisli ekran, Exynos 8890 yonga seti, Mali T880MP14 grafik birimi, 4GB LPDDR4 RAM, 3000mAh kapasiteli batarya,  32GB dahili depolama alanına ek olarak artırılabilir hafıza için microSD kart desteği, 12MP ve f/1.7 değerinde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ve f/1.7 değerinde ön kameranın yanı sıra, Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi olarak sıralanıyor.

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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