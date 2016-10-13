En İyi Galaxy Note 7 Alternatifleri!

Samsung için Galaxy Note 7 defteri, anlaşılan o ki geri açılmamak üzere kapandı. Peki, hali hazırda Galaxy Note 7 almış veya yeni akıllı telefon modeli alacak ve Galaxy Note 7 düşünen kullanıcılar hangi modeli tercih edebilir? İşte şu an piyasada yer alan en iyi Galaxy Note 7 yerine alınabilecek akıllı telefon modelleri!

Galaxy Note 7 alternatifleri!

1- Galaxy S7 Edge

Her ne kadar Galaxy Note 7 kadar öne çıkan bir akıllı telefon modeli olmasa da Galaxy S7 Edge modeli, hem ekran boyutu hem de Galaxy Note 7 ile benzer kamera ve yazılım deneyimi ile iyi bir alternatif olabilecek potansiyele sahip.

Kısaca değinmek gerekirse Galaxy S7 Edge özellikleri; 5.5-inç boyutunda ve 2560×1440 yani 2K çözünürlüğünde Gorilla Glass 5 korumasında iki yönü kavisli ekran, Exynos 8890 yonga seti, Mali T880MP14 grafik birimi, 4GB LPDDR4 RAM, 3000mAh kapasiteli batarya, 32GB dahili depolama alanına ek olarak artırılabilir hafıza için microSD kart desteği, 12MP ve f/1.7 değerinde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ve f/1.7 değerinde ön kameranın yanı sıra, Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi olarak sıralanıyor.