Drone ile Hapishanelere Uyuşturucu Taşınıyor!

Drone kullanımlarının iyiden iyiye yaygınlaşması, çok farklı kullanım alanlarını ve çeşitli problemleri de beraberinde getiriyor. Daha önce Birleşik Devletler’deki itfaiye departmanlarının drone kullanacağı bilgisi ile pozitif bir gelişme kaydedilmişken, şimdi de Birleşik Devletler’deki federal hapishaneler, drone ile uyuşturucu ve porno film sevkiyatı yapıldığına dair bilgiler gündeme geldi.

Drone kullanarak federal hapishanelere teslimat yapılıyor!

USA Today tarafından ortaya çıkartılan raporlara göre, beş yıllık bir süre zarfı içerisinde federal hapishanelere, çok ciddi bir miktarda kaçak yollarla uyuşturucu teslimatı yapıldı. Bu teslimatların ise drone kullanarak yapıldığına dikkat çekildi.

Yapılan açıklamalara göre sadece uyuşturucu değil, drone kullanarak cep telefonu ve porno filmler gibi farklı kategorideki ürünler de kaçak olarak federal hapishanelere iletiliyor. Drone yardımı ile yapılan bu kaçakçılığın oldukça popüler bir yöntem haline gelmesine de dikkat çekilen raporlarda, durumun ne derece büyük bir boyuta ulaştığı aktarılıyor.

Hatırlatmak gerekirse 2015 yılında da Güney Carolina bölgesinde, benzer yapılan bir kaçakçılık sırasında drone’un kaza yapmasıyla detaylar ortaya çıkmıştı. Öte yandan 2014 yılında da Avustralya Polisi tarafından, drone kaçakçılığı için çeşitli operasyonlar düzenlenmişti.

Ülkemizde de zaman zaman drone’ların illegal işler için kullanıldığına dair olaylar ile karşılaşılmaya başladı. Öyle görünüyor ki drone’lar, getirdiği kolaylıklar ile oluşturduğu pek çok pozitif etkinin yanı sıra, illegal işler için de farklı bir alan oluşturmaya başladı.