Aralarında DiziBOX, Dizipub, DiziLAB ve Dizimag isimlerinin de aldığı birçok yabancı dizi izleme sitesinde erişim sorunu yaşanıyor. İşte detaylar!

Yeni elde edilen bilgilere göre aralarında DiziBOX, Dizipub, DiziLAB ve Dizimag gibi popüler yabancı dizi izleme sitelerinin yer aldığı internet adreslerine, TİB yani Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından yasak getirildi.

Yabancı dizi izleme siteleri DiziBOX, Dizipub, DiziLAB ve Dizimag engellendi mi?

Elde edilen TİB’in bu yasak kararı ile bir süre kapalı kalan birçok yabancı dizi izleme sitesine erişmek isteyen kullanıcılar, kimi zaman sorunsuz erişebiliyorken, kimi zaman da erişime engellendiğine dair uyarı mesajı ile karşılaşıyor.

Durumun böyle olması da söz konusu yasağın kademeli olarak mı yoksa geçici bir önlem olarak mı alındığı sorularını akıllara getiriyor.

Bilindiği gibi DiziBOX, Dizipub, DiziLAB ve Dizimag gibi sitelere kimi zaman yabancı dizi telif hakkı sahipleri tarafından uyarı gönderiliyor ve uyarı dikkate alınıp söz konusu olan dizi kaldırılmazsa, sonrası için hukuki süreç başlatılıyor.

Nitekim, söz konusu bu olayda da benzer bir durum yaşanmış olabilir. İlerleyen saatlerde söz konusu olan birçok popüler yabancı dizi izleme sitesinin akıbetinin netleşmesi bekleniyor. Zira internet servis sağlayıcı firmaların da, kademeli olarak site erişimlerini başlatıyor olma durumu da söz konusu olabilir.

Son olarak tekrarlamak gerekirse; DiziBOX, Dizipub, DiziLAB ve Dizimag sitelerine erişim kimi zaman sağlanıyorken, kimi zaman erişim mümkün olmuyor.