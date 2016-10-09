Teknoloji çatısı altında internet ve mobil cihaz kullanımı büyük boyutlara ulaştı. Nitekim, dijital detoks konsepti de bu bağlamdı kendini göstermeye başladı. Peki, dijital detoks nedir?

Dijital detoks nedir?

Günümüzde mobil cihazlar ve internet kullanımı, hiç olmadığı kadar büyük kullanım yüzdelerine ulaştı. Üstelik internet ve mobil cihazlar, yaşamın bir parçasından ziyade, yaşamın kendisi olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor.

Durumun böyle olması da, insan sağlığı üzerindeki etkileşimleri ile ilgili birçok çalışma ve tartışma da kendini gösterdi. Bu çalışmalar arasında da en popüler olan dijital detoks oldu. Peki, dijital detoks nedir?

Kısaca özetlemek gerekirse dijital detoks, geleneksel detoks kavramı ile çok da farklı değil. İsminden de anlaşılacağı üzere dijital detoks, belirli bir süre zarfı içerisinde, internet ve mobil cihaz kullanımından arınmak adına yapılan bir uygulama olarak özetlenebiliyor.

Dijital detoks hangi amaçla yapılıyor?

Aslında dijital detoks uygulamasının temel amacı, insanların internet ve mobil cihaz üzerindeki bağımlılıklarına dayandırılarak ortaya çıkmış bir uygulamadı. İnsanların internet ve teknolojik ürün kullanımını bir ihtiyaçtan daha öteye taşıyarak bağımlılık düzeyine çıkarması, sağlıklı yaşam koşullarını ihlal etmeye başladı. Nitekim, dijital detoks, kişilerin kendi kendilerine de doğru bir şekilde uygulayabileceği bir konsept olarak kendini gösterdi.

Belirlenen bir süre zarfı içerisinde bireyler, teknoloji ve internet kullanımından uzak durarak belirli bir zaman geçirerek dijital detoks uygulamasını tamamlayabilirler.

Söz konusu dijital detoks kapsamı ve zamanı ile ilgili bireylerin kendi durumlarına göre doğru belirlemeleri yapmaları büyük önem taşıyor.

Son olarak belirtmek gerekirse dijital detoks, öyle görünüyor ki teknoloji ve internet kullanımının bir ihtiyaçtan çok daha öteye gidip bağımlılık düzeyine çıkmasıyla, önümüzdeki yıllarda ismini duyuracak önemli detaylardan olmayı başaracak.