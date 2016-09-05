Chris White Cihad finans ağlarını, silah pazarlarını ve seks kölesi çemberini dağıtmadan önce ilk olarak Black Hawk helikopterinden atarken silahların ve bombaların ortasına düşmemek için gayret göstermeliydi. White, savaş alanında ele ele tutuşmanın mümkün olmadığını biliyordu.

Eylül 2010’da Kabul karargahının dışına operasyon düzenlemek için yola çıkan Chris White, Taliban ve El-Kaide’nin yaptıklarına dair bir istihbarat aldı. Bu örgütler burada şifreli para akışı yaparken aynı zamanda Afganistan nüfusunun hem kalplerini kazanıyor hem de düşünce yönünden onları etkiliyordu.

28 yaşında, ince ve uzun boyulu olan Chris White, cephanesi, bareti ve selo bant üzerine karalanmış yazılar ile pilot tarafından 200 feet yüksekteyken çölün ortasına bırakıldı. Aşağıda Afganistan vardı ve burası oldukça tehlikeliydi. Bundan birkaç hafta öncesinde White’ın hayatı gayet normaldi ve kesinlikle ortada savaşa dair bir görüntü yoktu.

Chris White karanlık güçleri fark etti!

Bir gün danışmanı White’a ABD Gelişmiş Savunma Araştırma Projeleri Kuruluşu DARPA’nın konferansına katılmak isteyip istemediğini sordu. White bu konferansa gündelik bilgiler öğrenmeye gittiğini sandı ancak işler tam olarak böyle değildi. Konferansta gaddar denebilecek işler yapan karanlık güçlerin olduğunu öğrendi. Ancak buna rağmen taktikleri ve bürokrasileri son derece sofistikeydi.

Ayrıca White, bu karanlık güçlere karşı koyabilmek adına bir şans olduğunu ve bunun için de büyük veriler kullanılması gerektiğini öğrendi. Ülke de bu avantajı ele geçirmek adına oldukça istekliydi. Bütün bu günün sonunda doktora yapmış olan dahi çocuk Chris White, kendini tamamen çaylak gibi hissetti. Savaş hakkında hiçbir şey bilmediğini düşünen White, gerçekten bir savaşın içinde bulunmadığını ve işlevsel bir perspektifi olmadığını da düşünüyordu.

Amerika’nın ham ve ilişkisiz verileri anlaması gerekiyordu!

Amerika’nın istihbarat ve verileri anlayabilmesi için White gibi zeki adamları savaş alanında kullanması gerekiyordu. White ise kendini bir anda savaş alanında buluverdi. Helikopterden atlamadan önce bunun bir son olduğunu düşünürken aslında bir başlangıçta olduğunu bilmiyordu.

Helikopterden atlarken hissettiklerini ise şöyle anlatıyor: “Sürükleniyordum. Bu korkutucu ve stresli bir şeydi. Kesinlikle işime odaklanmış durumdaydım ve önemli bir şey için yardım ettiğimi biliyordum. Ancak elbette hayatımda radikal bir değişiklik yaptığımı bilmiyordum.”

DARPA da yerinde durmadı!

Bu sırada DARPA da değişiyordu. Yeni yönetici Regina Dugan Nexus 7’ye öncülük ediyordu. Bu teknoloji sayesinde DARPA’nın savaşta büyük rol oynayacağını düşünen Dugan, ordu liderlerinin DARPA’nın da savaşta olduğunu bilmesini istiyordu. Nexus 7 birçok verinin daha kullanışlı hale gelmesi ve kod yazılması için mükemmel bir teknolojiydi.

Taliban ve El-Kaide, Allah’ın adını kullanarak hareket eden askeri örgütlerdir. Ancak bu örgütler işlerini din için değil para için yaparlar. Örgütlere gelen paralar ise mermi, bomba, araç, yakıt ve koruma gibi alanlardan gelir. Yani bu örgüt de birçoğu gibi suçlu aktivitelerinden para kazanır.

Örgütlere sızan tüm paralar yasal aktivite ve işler ile gizlenmeye yani aklanmaya çalışıldı. Bazıları gerçek ilaçlar ve gerçek insanlar üzerine gösterildi ancak en önemli işler Dark Web ve sosyal medya sayesinde yapıldı. Özellikle bitcoin adı verilen sanal paralar sayesinde bu örgütler ciddi anlamda beslendi.

Bu koalisyon Afganistan’da yıllardır bilmiyor olsa da bütün detaylar su yüzüne çıkmamıştı. Ancak Nexus 7 sayesinde büyük bir yol kat edildi. Chris White ve ekibi paranın kaynağına, silahlara, ilaçlara, ve seks köleliğine odaklandı. Tüm bu işlerin nerede olduğunu ve kimlerin bu işlere dahil olduğu detaylı bir şekilde araştırıldı.

White, Afganistan’da bulunduğu süre boyunca ekibi ile büyük işler başardı. Söylediğine göre burada edindiği en önemli şey saygı oldu. Ancak kaybettiği şeyler de Harvard ve uzun süreli ilişkisiydi. Tüm bunların hayata karşı bakış açısını değiştirdiğini söyleyen White, yine de mutlu görünüyordu.

Bu suçlar sadece Afganistan’da işlenmiyor ve onları bulmak için bir modem yetiyor!

White tüm bunlardan sonra savaş bunalımı yaşamadığını söyledi. Ancak ilk defa insanların gerçekten neler yapabileceğini savaşta gördüğünü de sözlerine ekledi.

White’ın işi bitmişti ve artık savaştan uzaklaşma vaktiydi. Ama o savaşı arkasında bırakmak istediğinden emin değildi. Ancak yakın zamanda savaş sınırlarının ötesinde bir savaş şansı daha bulacaktı.

Chris White işini yaparken ticari mal muamelesi gören ve hayatlarını riske atmak zorunda kalan kadın ve çocuklarla karşılaştı. Ayrıca bu suçların sadece Afganistan’da değil dünyanın birçok yerinde işlendiğini ve onları görmek için de sadece bir modemin yeterli olduğunu gördü.

İnternet üzerinde karanlık işler dönüyor!

İnternet aslında bizim bildiğimiz internet değil. İnternet üzerinde birçok amaca hizmet eden birçok web site bulmak mümkün. Yani araştırmak, okumak ve öğrenmek için birçok bilgi internet üzerinde mevcut ancak tüm bunlar sadece buz dağının görünen yüzü.

Tüm bu sitelerin yanı sıra sosyal medya siteleri ve mesajlaşma siteleri gibi sıkı korunan yerler de internet üzerinde sıklıkla kullanılıyor. İnternetin geri kalanı ise Dark Web olarak adlandırdığımız birçok kişinin bilmediği işlerin döndüğü yerlerden oluşuyor.

Bu karanlık dünyada birçok özel mal alınıp satılabiliyor. Buradaki kullanıcılar şiddet, kanunsuzluk ve iticilikten sadece 3 tık uzakta. Dark Web’de bulabileceğiniz şeylerden bazıları eroin, sahte pasaport, sahte para ve çıplak ünlü fotoğrafları olabilir.

Anlayacağınız üzere Dark Web örgütsel suçlar ve çok daha fazlası için mükemmel bir yer. Terörden kaçakçılığa kadar birçok suçu burada kolayca işlemek mümkün. Üstelik buradaki insan trafiğinin son derece hızlı bir şekilde büyümesi de kaçınılmaz. Söylenenlere göre buradaki yıllık gelir 150 milyar doları buluyor.

Bildiğimiz web siteler arama motorlarında yükselmek adına birçok şey yapıyor ancak karanlık dünyanın üyeleri olan siteler bulunmak istemiyor ve oyunu arama motorlarının kurallarına göre oynamıyor. Chris White’a bu kuralları değiştirmesi için bir şans tanınıyor.

Chris White kuralları değiştiriyor!

Önceleri başka işlerle uğraşan White, bu işler bittikten sonra kendini büyük bir boşlukta hissetti ancak DARPA’dan gelen teklif ile kendini harikalar diyarında buldu. Önceden doktor ya da araştırmacı olmak istese de sonradan bir “şey” yaparak değişim yaratmak istediğini söyleyen White DARPA sayesinde bu isteğini gerçekleştirdiğini fark etti.

Burada bir program yöneticisi olan White projesine isim verme hakkına sahipti ve isteği de yeni arama motorlarına ”thing” (şey) adını vermekti. Bu arama motorlarının da internet üzerindeki her şeye ulaşmasını istiyordu.

Yaptığı birçok çalışma ardından bir arama motoru kuran Chris White, bu arama motorunun işe yaraması durumunda kullanıcıların insanüstü içgüdüler ile güçlenebileceğini söyledi. Açıklamalarına göre insanlar internette sadece gerçek hayatta olan biten şeyleri görebiliyordu. Ancak araştırmacıların amacının çok daha derine inmek ve gerçek hayatta aslında neler döndüğünü öğrenmekti. Elbette klasik bir internet tarayıcısıyla bu mümkün değildi.

Chris White’ın Memex adını verdiği arama motoru projesinde tüm bu istenenlerin yapılabileceği açıktı. Bu arama motoru sayesinde birçok yere giriş yapmak ve istenen bilgiyi anında bulmak mümkündü. Yani küçük bir bilgi için saatlerce siteleri dolaşmaya gerek kalmayacaktı.

White, Afganistan’da yaşanan olayları gördükten ve özellikle insanların alınıp satıldığına şahit olduktan sonra Memex projesine odaklanmaya karar verdi ve bu projenin işlenen suçları hedef almasını sağlamak istedi.

Normal bir davada kişi ya da suçlar hakkında araştırma yaparken dedektifler binlerce sonuçla karşılaşabilir ve tüm bunların izini sürmek oldukça zordur. Ancak Memex sayesinde bu verilerin çok daha spesifik hale gelmesini sağlayan Chris White mükemmel bir adım atmış diyebiliriz.

Eğer White’ın düşündükleri ve yaptıkları doğru şeylerse Memex’in, interneti kocaman bir alışveriş merkezi olmaktan kurtarabileceğini ve bunun sadece başlangıç olacağını söyleyebiliriz. Acaba Dark Web’i aydınlatan bu adam dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesi için yaptığı çalışmalarda başarılı olabilecek mi?

Umuyoruz ki olur.