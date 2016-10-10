Internet Explorer’ın yavaş kalması ve kilitlenmesini fırsat bilen Google, Chrome adını verdiği internet tarayıcısı ile 2008 yılında karşımıza çıkmıştı. Yıllar içerisinde gelişen Google Chrome, bir türlü RAM sorunundan kurtulamamıştı. Ancak Google Chrome RAM sorunu yakında gelecek olan güncelleme ile bir nebze de olsa ortadan kalkacak.

Chrome RAM sorunu, sürüm 55 ile çözülüyor

Chrome 55 sürümünde JavaScript motorunun hızlandırılması sayesinde RAM tüketimi gözle görünür şekilde düşecek. Yapılan testlere göre; Google Chrome 55 sürümünün, şu anki Chrome sürümünden tam %50 daha az RAM harcadığı açıkça görünüyor.

Şimdilik geliştiriciler Chrome 55 sürümünü kullanabiliyor. Chrome 55′in nihai sürümünün ise Aralık ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Önce Android şimdi Chrome!

Google’ın RAM konusunda hem Android’de hem de Chrome’da ilk başlarda başarısız olduğu ortada. Ancak Android 6.0 Marshmallow sürümünden sonra RAM tüketimi konusunda ciddi optimizasyonlar yapıldı. Şimdi sıra Chrome’a geldi. Bakalım Google bu sefer söz verdiği gibi Chrome’un RAM sorununu tamamen ortadan kaldırabilecek mi?