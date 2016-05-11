Avrupa’nın önde gelen havayolu firmalarından olan British Airways, uzun uçuşları için uçaklarındaki yolcularına 70Mbps hızında internet sunmayı planlıyor.

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Uçakta 70Mbps internet!

Açıklanan bilgilere göre British Airways, 2Ku kablosuz internet teknolojisi ile belirli uçaklarında internet hizmeti sunmayı planlıyor. Bu sistemin tıpkı karadaki gibi bir performans sergileyeceği dile getirilen servisin, British Airways uçaklarında kullanılarak 70Mbps hızlarına ulaşılacağı düşünülüyor.

British Airways tarafından eklenen detaylara göre bu hizmet, önümüzdeki yıl içerisinde hizmete girecek. Şu an için British Airways uçakta yüksek hızlı internet hizmetini, sadece Boeing 787 ve Airbus A380 tipi yolcu uçaklarında sunacak. Ayrıca bu internet servisinin sadece belirli yolcular için değil, uçaktaki tüm yolcuların hizmetine açık olacağı bilgisi de aktarılıyor.

Daha önce de Google’ın, 2Ku teknolojine benzeyen bir teknoloji geliştirdiği ve havada bu teknoloji ile 400Mbps hızında internet sunmaya hazırlandığı bilgisiyle karşılaşılmıştı.

>> British Airways tarafından sunmaya hazırlanan bu internet hizmeti ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz?