Asus, CES 2017 kapsamında yeni ZenFone 3 Zoom modeli ile birlikte, Asus ZenFone AR akıllı telefon modelini de duyurdu.

Asus ZenFone AR özellikleri!

İlk olarak bahsetmek gerekirse Asus ZenFone AR teknik özellikleri şu şekilde:

Ekran: 5.7-inç büyüklüğünde ve 2560×1440 piksel-QHD çözünürlük

Arka kamera: 23MP

İşlemci: Snapdragon 821 mobil yonga seti ve Adreno 530 GPU

RAM: 8GB

Batarya: 3,300mAh

İşletim sistemi: Android 7.0 Nougat

Dikkata değer üst düzey özelliklere sahip olan yeni Asus ZenFone AR, öte yandan ismini de aldığı AR yani Artırılmış Gerçeklik desteği ile de dikkat çekiyor. Google’ın Tango projesine destek sunan dünyanın ikinci akıllı telefon modeli olma özelliğini eline geçiren ZenFone AR, 23MP çözünürlüğüne sahip Sony IMX318 sensöründen arka kamerasına güç katıyor.

An itibariyle 35 AR uygulamasına sahip olan Asus ZenFone AR, 2017 yılında daha fazla artırılmış gerçeklik uygulaması ile adet bazında zenginliğini artıracak.

Yüzde 79 seviyesinde ekran-kasa oranına sahip olan ZenFone AR özellikleri arasında, 8GB RAM ve 5.7-inç büyüklüğündeki 2560×1440 piksel çözünürlükteki AMOLED ekran dikkat çekiyor. Sahip olduğu bu ekran detaylarıyla, Google Daydream desteğini tam manasıyla yansıtıyor.

Asus ZenFone AR çıkış tarihi ve fiyatı!

Son olarak belirtmek gerekirse Asus, yeni akıllı telefon modeli ZenFone AR fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili detayları aktarmadı. Lakin, kuvvetle muhtemel Asus ZenFone AR 2017’nin ikinci çeyreğinden sonra piyasada yer etmeye başlayacak.