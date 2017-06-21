Apple Sızıntıları Önlemeye Çalışıyor!

Apple, uzun süredir sızıntılara konu olan yeni ürünlerinin içinde bulunduğu bu durumu sonlandırmak adına bir toplantı düzenledi. Düzenlenen Apple toplantısında, yeni ürünlerin sızıntılarına son verilmesi üzerine duruldu.

Apple, yeni ürünlerin sızıntılarına engel olmak istiyor!

Öncelikle belirtmek gerekirse, geçtiğimiz dönemlerde iPhone fabrikasında 6 hafta çalışan bir öğrencinin, fabrikanın durumu ile ilgili anlattıkları gündeme gelmişti ve bu açıklamalarda, sızıntıların önlenmesi için ciddi bir güvenlik önlemi bulunduğuna vurgu yapılmıştı. Her ne kadar durum böyle olsa da özellikle iPhone 8 ve diğer ürünlerin sızıntıları, hız kesmeden devam ediyor. İşte durumun böyle olması da Apple’ın sızıntıları önlemek adına alınması gereken önlemleri gözden geçirmesine vesile olmuşa benziyor.

Yapılan bu şirket içi güvenlik toplantısında, Tim Cook’un yeni ürünlerin sızdırılması ile ilgili duyduyu öfkeye de yer verildi. Bu süreçte çalışanların, ürünleri tuvaletlere atarak daha sonrasında sızıntılara konu etmesi ile ilgili durumların detayları da ortaya çıktı.

Bilindiği gibi Apple’ın hem geliştirme hem de üretim sürecinde çok ciddi bir zincir kuruluyor ve sızıntı bilgilerin bu zincirin hangi halkasından kaynaklandığı kolay kolay anlaşılamıyor. Ancak öyle görünüyor ki Apple, sızıntı ürünlerin teknoloji basını kapsamında yer bulmasından çok da memnun değil.

Son olarak belirtmek gerekirse, yapılan şirket içi toplantıda konuşulan sızıntıları önleme tartışmalarının da ortaya çıkması, başka bir ironiye dikkat çekmiş oluyor.