Aston Martin DB5

Ülkemizde olmasa da dünyanın belirli yerlerinde mobil ödeme sistemleri, ivmelenerek kullanıcı artışı yaşamaya devam ediyor.

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Bu süreç kapsamında dikkat çeken olaylar da ortaya çıkıyor. Son olarak ise Apple Pay ile satın alınan Aston Martin DB5 modeli, dikkatleri üzerine toplamış oldu. Zira, Aston Martin DB5 için Apple Pay ile ödenen meblağ, hiç de yadsınacak miktarda değil.

Apple Pay ile 1 milyon dolar değerinde Aston Martin DB5!

Kısa bir süre önce gelen bilgiye göre bir kullanıcı, 1964 model Aston Martin DB5 modelini, Apple Pay mobil ödeme sistemini kullanarak satın almış oldu.

Aston Martin DB5

James Bond filminin de önemli yerleştirmelerinden olan 1964 model Aston Martin DB5, açıklanan bilgilere göre 20 yıldır kapalı garajda saklanıyordu.

Sağdan direksiyonlu 1964 model Aston Martin DB5, 1 milyon dolarlık değeri ile böylece Apple Pay ile satın alınan en pahalı ürünler arasında yerini almış oldu.

Son olarak değinmek gerekirse Apple Pay, Birleşik Devletler kapsamında 24 yeni banka ile daha anlaşma imzalamış durumda.

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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