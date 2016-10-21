Ülkemizde olmasa da dünyanın belirli yerlerinde mobil ödeme sistemleri, ivmelenerek kullanıcı artışı yaşamaya devam ediyor.

Bu süreç kapsamında dikkat çeken olaylar da ortaya çıkıyor. Son olarak ise Apple Pay ile satın alınan Aston Martin DB5 modeli, dikkatleri üzerine toplamış oldu. Zira, Aston Martin DB5 için Apple Pay ile ödenen meblağ, hiç de yadsınacak miktarda değil.

Apple Pay ile 1 milyon dolar değerinde Aston Martin DB5!

Kısa bir süre önce gelen bilgiye göre bir kullanıcı, 1964 model Aston Martin DB5 modelini, Apple Pay mobil ödeme sistemini kullanarak satın almış oldu.

James Bond filminin de önemli yerleştirmelerinden olan 1964 model Aston Martin DB5, açıklanan bilgilere göre 20 yıldır kapalı garajda saklanıyordu.

Sağdan direksiyonlu 1964 model Aston Martin DB5, 1 milyon dolarlık değeri ile böylece Apple Pay ile satın alınan en pahalı ürünler arasında yerini almış oldu.

Son olarak değinmek gerekirse Apple Pay, Birleşik Devletler kapsamında 24 yeni banka ile daha anlaşma imzalamış durumda.