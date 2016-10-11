Apple’ın yeni aldığı patent ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Söz konusu yeni Apple patenti dikkate alındığında, iPhone 8 için de göndermelere meyil veren detaylar bulunuyor.

Apple’ın yeni patenti, sensör kullanımını genişletiyor!

Yeni Apple patenti ile ilgili detayları en sade şekilde aktarmak gerekirse, buna göre cihaz üzerinde yer alan sensörlerin, ekran üzerinde kullanılmasına imkan sunun bir çıkarım bulunuyor.

Peki, sensör yerleştirmesinin ekran üzerine alınmasının ne gibi bir faydası olacak?

Bu noktada dikkatler, iPhone 8 modeline doğrultuluyor. Bilindiği gibi Apple, iPhone modellerinin tasarım konusunda en çok ekran-çerçeve noktasında eleştirilere maruz kalıyor. Bu noktada, yeni Apple patenti kurtarıcı bir rol oynayabilir.

Zira, patentin gerektirdiği sensör yerleştirme detayları, ekran-kasa oranını iyileştirebilecek potansiyele sahip. Durumun böyle olması da, Apple’dan 2017 yılında kutlayacağı iPhone’un 10. yılına özel tasarım sunacağı düşünüldüğünde, ekran-çerçeve oranında iyileştirme yapılması beklentisini oluşturuyor.

Söz konusu bu patent, Apple’ın yeni iPhone 8 tasarımına yetişir mi bilinmez ancak, ilerleyen yıllarda çok daha farklı iPhone modelleri görmek mümkün olabilecek.