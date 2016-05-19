android-n-alacak-htc-modelleri

Google I/O etkinliği ile detayları paylaşılan Android N 7.0 işletim sistemi sürümünden sonra, firmalar da hangi akıllı telefon modellerinin Android N güncellemesi acağını açıklamaya başlıyorlar. Bu firmalardan ilki de HTC oldu. Kısa bir süre önce HTC resmi olarak, Android N güncellemesi alacak HTC modellerini duyurdu.

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Android N 7.0 alacak HTC modelleri!

Firmanın resmi Twitter hesabından duyurduğu bilgiye göre yeni Android N güncellemesi alacak HTC modelleri; HTC 10, HTC One M9 ve HTC One A9 olacak.

android-n-alacak-htc-modelleri

HTC, henüz HTC 10, HTC One M9 ve HTC One A9 modellerinin ne zaman Android N 7.0 güncellemesi alacağını belirtmedi. Ancak açıklanan bilgiye göre HTC, Google’ın Android N güncellemesini firmalara göndermeye başlamasından kısa bir süre sonra, kademeli olarak HTC 10, HTC One M9 ve HTC One A9 için Android N güncellemesinin dağıtımına başlayacak.

Son olarak, HTC tarafından diğer modellerine ne zaman Android N güncellemesinin geleceği veya gelip gelmeyeceği bilgisi paylaşılmadı.

 

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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