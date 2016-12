Google I/O etkinliği ile detayları paylaşılan Android N 7.0 işletim sistemi sürümünden sonra, firmalar da hangi akıllı telefon modellerinin Android N güncellemesi acağını açıklamaya başlıyorlar. Bu firmalardan ilki de HTC oldu. Kısa bir süre önce HTC resmi olarak, Android N güncellemesi alacak HTC modellerini duyurdu.

Ayrıca Bakınız Android N Özellikleri ve Çıkış Tarihi Açıklandı!

Android N 7.0 alacak HTC modelleri!

Firmanın resmi Twitter hesabından duyurduğu bilgiye göre yeni Android N güncellemesi alacak HTC modelleri; HTC 10, HTC One M9 ve HTC One A9 olacak.

HTC, henüz HTC 10, HTC One M9 ve HTC One A9 modellerinin ne zaman Android N 7.0 güncellemesi alacağını belirtmedi. Ancak açıklanan bilgiye göre HTC, Google’ın Android N güncellemesini firmalara göndermeye başlamasından kısa bir süre sonra, kademeli olarak HTC 10, HTC One M9 ve HTC One A9 için Android N güncellemesinin dağıtımına başlayacak.

Son olarak, HTC tarafından diğer modellerine ne zaman Android N güncellemesinin geleceği veya gelip gelmeyeceği bilgisi paylaşılmadı.

>> HTC’nin Android N güncellemesi alacak modelleri ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz?