Anahtarsız Çalışan Mercedes’i Çaldılar!

Anahtarsız çalışma özelliği olan Mercedes, hızsızlar tarafından yeni teknoloji bir ürün ile birlikte saniyeler içinde çalındı! Peki nasıl? İşte detaylar!

Anahtarsız çalıştırma teknolojisi günümüz otomobil modellerinin standart özelliği olma yolunda ilerlerken, aslında bu özelliğin hangi güvenlik sorunlarını da ortaya çıkardığına ilişkin önemli bir örnek ortaya çıktı.

İngiltere’de yaşanan bir olayda, anahtarsız çalıştırma özelliği bulunan bir Mercedes modeli, saniyeler içerisinde çalındı.

Mercedes modelini teknolojiyi kullanarak çaldılar!

Öncelikle belirtmek gerekirse her ne kadar anahtarsız çalıştırma yani “keyless” olarak isimlendiriliyor olsa da elbette ki anahtar olmadan bu otomobili çalıştırmak mümkün değil. Sadece otomobilin anahtarının, otomobile belli bir yakınlıkta olması gerekiyor. Anahtarın yaydığı sinyallerden yola çıkarak otomobili çalıştırmaya imkân sağlayan bu özellik, dikkat çeken bir örnek ile gündeme geldi.

İngiltere’de yaşanan bir olayda iki hırsız, müstakil ev önünde park halinde duran Mercedes modeline yaklaşıyor. İngiltere’deki West Midlands Polisi tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, her iki hırsızın da ellerinde bir cihaz bulundurdukları dikkat çekiyor.

Bir kişi bu cihaz ile eve yakın dururken, diğer kişi ise diğer cihaz ile Mercedes modeline yakın duruyor. Eve yakın kişinin amacı, evdeki anahtarın sinyalini yakalamak oluyor. Evdeki anahtarın sinyalini yakalayan bu cihaz, aracın yanında duran kişinin cihazına sinyali yansıtıyor. En nihayetinde otomobil, anahtarın aracın yanına geldiğini varsayarak otomobili açıyor.

Anahtar sinyalini taşımak üzerine kurulu bu yeni teknoloji otomobil hırsızlığı yöntemi, şu an için “relay theft” olarak tanımlanıyor.

Polis tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinin amacı ise, bu konu ile ilgili gelecek olan ihbarları artırmak ve çeşitli önlemler alınmasına vesile olmak gibi görünüyor. Bahsi geçen otomobilin ise hangi model ve hangi yıla ait Mercedes olduğu net bir çekilde belirtilmemiş durumda.

Anahtarsız çalıştırma özelliği bulunan araçların çalınmaması için nasıl önlemler almak gerekiyor?

Yaşanan bu olaydan yola çıkarak belirtmek gerekiyor ki bilhassa da müstakil evlerde, dışarıya bakan ev duvaralarına yakın bir şekilde otomobilin anahtarını tutmamakta fayda var.

Mümkünse otomobilin anahtarlarını, dışarıya yakın duvarlardan uzak bir yerde muhafaza etmek gerekiyor. Lakin söz konusu bu olayda kullanılan cihazın, anahtara ne kadar yakın olması gerektiği ile ilgili şu an için bir bilgi aktarılmış değil. Dolayısıyla net bir şekilde nasıl önlem alınması gerektiği ile ilgili ne yazık ki en azından şu an için kesin bir açıklama mevcut değil.