AKK-Adil Kullanım Kotası Kalkıyor!

AKK-Adil Kullanım Kotası bir başka deyişle AKN-Adil Kullanım Noktası, Bakan'ın açıklamaları ile kesin olarak kaldırılıyor. İşte detaylar!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 2017 yılına girilmeden kısa bir süre önce AKK–Adil Kullanım Kotası veya AKN–Adil Kullanım Noktası konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ahmet Arslan’ın açıklamlarına göre internet hızlarını limitleyen AKK-AKN, 2018 yılı itibariyle ülkemizde tarihe karışacak.

2018 yılında AKK-AKN kalkıyor!

Öncelikle hatırlatmak gerekirse, geride bıraktığımız aylarda Bilgi Teknolojileri Kurumu yani BTK, 31 Aralık 2018 tarihine kadar Adil Kullanım Noktası veya Adil Kullanım Kotası olarak internet servis sağlayıcıların kaldırılmasına yönelik çalışmalarını tamamlayacağına ilişkin aldığı kararı açıklamıştı. Şimdi ise, çalışma sürecinden farklı olarak doğrudan Bakan Ahmet Arslan, 2018 (her ne kadar 2018 tarihi dillendirilse de 31 Aralık 2018) yılı itibariyle AKK-AKN uygulamasının kaldırılacağını dile getirdi.

Nitekim internet kullanıcılarının en çok yakındığı konu olan Adil Kullanım Kotası ile ilgili yapılan açıklamaların en net örneği, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından gelmiş oldu. Öyle umuyoruz ki 2018 (31 Aralık 2018) yılı itibariyle hem teknoloji alanındaki gelişmeleri hem de bilgiye hızlı erişim imkanını artıracak bu AKK-AKN uygulamasının kaldırılması, kullanıcıların beklentisi doğrultusunda gerçekleşmiş oldu.

Özellikle son yıllardaki tüketilen verinin boyutlarının ciddi anlamda yükselmesi, canlı yayın servislerinin popülerliğinin artması ve internete bağlı mobil cihazların artış göstermesi gibi faktörler, AKK uygulamasının bir önlemden çok bir engel haline gelmesine sebep olmaya başladı. Dolayısıyla, ülkemizdeki önce gelen internet servis sağlayıcılarının(Turkcell Superonline, Turk Telefon, Türksat ve Vodafone önderliğinde) da altyapılarını bu doğrultada şekillendirmeleri gerektiğini ortaya çıkartıyor.

Son olarak belirtmek gerekirse Bakan’ın bu açıklamalarında, söz konusu olacak AKK-Adik Kullanım Kotası’nın kaldırılması sürecinin sadece Fiber internet paketleri için mi yoksa tüm paketler için mi dahil olacağı bilgi yer almıyor. 2017 yılında konu ile ilgili daha detaylı bilgilerin aktarılması bekleniyor.

Güncelleme: Bakan Ahmet Arslan’ın açıklamalarından sonra, BTK tarafından da açıklama geldi. Buna göre 2018 yılında Adil Kullanım Noktası (AKK) kaldırılacak. AKN’nin kaldırılmasından önce BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan tarafından, 1 Mayıs 2017 yılı itibariyle uygulanacak yeni kurallar açıklandı.

Alınan bu yeni kurallardaki en dikkat çeken nokta, internet paketlerine göre belirlenen AKK sonrası minimum hızlar oldu.

4 ve 8 Mbit/sn paketler için AKN sonrası indirme hızı 3 Mbit/sn

8 ve 16 Mbit/sn paketler için AKN sonrası indirme hızı 5 Mbit/sn

16 ve 24 Mbit/sn paketler için AKN sonrası indirme hızı 8 Mbit/sn

24 ve 50 Mbit/sn paketler için AKN sonrası indirme hızı 16 Mbit/sn

50 ve 100 Mbit/sn paketler için AKN sonrası indirme hızı 24 Mbit/sn

100 ve 500 Mbit/sn paketler için AKN sonrası indirme hızı 32 Mbit/sn

500 ve 1000 Mbit/sn paketler için AKN sonrası indirme hızı 64 Mbit/sn

Söz konusu bu uygulamalar, 1 Mayıs 2017 itibariyle başlayacak ve 2018 yılına yani AKK-AKN uygulamasının kaldırılmasına kadar devam edecek.