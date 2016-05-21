İnternet yayıncılığı için AdSense, büyük bir önem taşıyor. AdSense alternatifleri denildiğinde de yine es geçilmemesi gereken detayları arasında beliriyor. Hem ülkemizde, hem de global olarak Google AdSense, en büyük çevrimiçi reklam platformu konumunda yer alıyor. Ancak, kimi zaman yayıncılar AdSense hesabı alamamaktan, ya da AnSense hesaplarının kapatılmasından yakınabiliyor.

Öte yandan AdSense alternatifleri ile ek olarak, gelir yüzdesini artırmak mümkün hale geliyor. Nitekim hem yayıncılar hem de reklam verenler, AdSense alternatifleri olarak isimlendirilebilecek farklı firmalara başvurma ihtiyacı duyuyor.

Peki, en iyi AdSense alternatifleri neler?

AdSense alternatifleri!

Aslında, ülkemizde temel olarak iki farklı AdSense alternatifi firma olduğunu söylemek gerek. Hem yerli girişim olarak hem de farklı reklam alanları ile elektronik yayıncıları için AdSense alternatifleri arasında yer alabilecek potansiyele sahipler.

AdSense alternatifleri 1: AdMatic

Bahsi geçen bu iki Google AdSense alternatifine değinmek gerekirse, ilk olarak kendini ortaya çıkaran firma, AdMatic oluyor.

Yerli AdSense alternatifleri arasında yer alan AdMatic, elektronik yayıncılara yüksek gelir elde etme imkanı sunarken, sahip olduğu geniş reklam alanı seçenekleriyle de reklam veren firmalara daha verimli reklam yapma imkanı sunuyor.

Temel olarak 4 farklı reklam tipi sunan AdSense alternatifi firma AdMatic, hem mobil hem de masaüstü ortamlarda aktivite sunuyor.

AdSense alternatifleri 2: Reklamstore

Bir diğer yerli AdSense alternatifleri arasında yer alan firmalardan olan Reklamstore, sahip olduğu reklam modelleri ile AdMatic’e kıyasla AdSense yapısına çok daha benzer bir konsepte sahip.

Birçok farklı reklam boyutu ile hem yayıncı tarafında hem de reklam veren tarafında beklentilere cevap verebilen Reklamstore ayrıca; Reklamnative, Reklamvidi, Reklamaction ve Reklammobi gibi farklı dağılımlarla, çeşitli alanlara özelleştirilmiş reklam seçenekleri de sunuyor.

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Temel olarak AdSense alternatifleri arasında yerli firmaların ciddi bir rakip olarak anılması, hem yerli elektronik yayıncıları hem de ülkemizde aktivitelerini sürdüren reklam veren firmaları tatmin edebilecek yeterliliği sunuyor.

Özetlemek gerekirse yayıncılar; hem AdSense hem de yerli AdSense alternatifleri noktasında birlikte kullanım sağlayarak, bekledikleri sonuçları elde edebilirler.

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