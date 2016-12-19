2016’nın En İyi Yabancı Dizileri!

Son yıllarda yabancı diziler, sinema dünyasını aratmayan bir hale gelmeye başladı. Hem senaryo hem de sahneleme başarıları ile iyiden iyiye kullanıcıların beğenisi kazanmaya başlayan yabancı diziler, 2016 yılında da tüm dünya genelinde ilgi odağı olan örnekleri ortaya koydu. Peki, 2016 yılının en iyi yabancı dizileri hangileri oldu?
İşte, IMDb verileri baz alınarak 1’den 10’a doğru hazırlanmış 2016’nın en iyi yabancı dizileri!
Game of Thrones
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1 Game of Thrones