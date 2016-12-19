2016’nın En İyi Yabancı Dizileri!

2016'nın en iyi yabancı dizileri belli oldu. Peki, en iyi yabancı dizilerin ilk 10 sırasını hangi diziler oluşturuyor? İşte 2016'nın en iyi dizileri!

Yazar:
Eren Ertem
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Westworld Dolores

Son yıllarda yabancı diziler, sinema dünyasını aratmayan bir hale gelmeye başladı. Hem senaryo hem de sahneleme başarıları ile iyiden iyiye kullanıcıların beğenisi kazanmaya başlayan yabancı diziler, 2016 yılında da tüm dünya genelinde ilgi odağı olan örnekleri ortaya koydu. Peki, 2016 yılının en iyi yabancı dizileri hangileri oldu?

İşte, IMDb verileri baz alınarak 1’den 10’a doğru hazırlanmış 2016’nın en iyi yabancı dizileri!

Game of Thrones

Game of Thrones - Jon Snow

Ayrıca Bakınız: Jon Snow Kim? – Game of Thrones Teorileri!
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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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